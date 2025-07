Pix teve maior vazamento da história: quais os riscos? O que fazer?

Posso ter um empréstimo feito em meu nome? Não é possível pegar um empréstimo usando um CPF e receber o dinheiro em uma conta vinculada a outro CPF. Sampaio alerta, porém, que os criminosos podem abrir contas fraudulentas usando um CPF vazado e aí sim contratar um empréstimo.

Mesmo sem dados sensíveis, os dados vazados, como CPF, e-mail e celular, são suficientes para facilitar golpes e fraudes mais sofisticadas. Os criminosos usam essas informações para criar ataques mais personalizados, aumentando as chances de sucesso das fraudes. Eles ligam, mandam mensagens ou e-mails usando dados que só alguém de confiança deveria ter. Isso engana as vítimas com mais facilidade.

Carlos Sampaio, especialista em Segurança Cibernética e da Informação

Como saber se meus dados foram usados?

Abertura de contas é um problema. Você pode consultar todas as contas, cartões e relações financeiras associadas ao seu CPF no site Registrato, serviço gratuito do Banco Central. É possível pedir o encerramento da conta ou contestar o vínculo diretamente pela plataforma.Além do Registrato, serviços como o Serasa podem ajudar a identificar tentativas de abertura de crédito ou movimentações financeiras suspeitas. Ficar atento a mensagens e ligações que peçam transferências ou confirmação de dados também é fundamental.

Um golpe muito comum é alguém dizer que fez uma transferência errada para sua chave Pix e pedir o dinheiro de volta. Com os dados vazados, esses golpes ficam mais convincentes.

Carlos Sampaio, especialista em Segurança Cibernética e da Informação

Dá para cancelar ou mudar a chave Pix?

Sim. O usuário pode excluir uma chave Pix e registrar uma nova, inclusive uma chave aleatória, diretamente pelo aplicativo do banco ou da instituição financeira. Essa é uma forma de dificultar tentativas de uso indevido.