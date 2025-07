'Ouro do século 21': EUA querem terras raras brasileiras, até hoje sem lei

Arte criada por inteligência artificial Imagem: Inteligência Artificial

Enquanto isso, investidores estrangeiros chegam aos poucos no Brasil. A canadense Canada Rare Earth Corporation, que já explora terras raras em Minas, também quer investir em Ariquemes, Rondônia. Em Poços de Caldas (MG), as australianas Viridis Mining and Minerals e Meteoric Resources também têm projetos, enquanto a americana Energy Fuels comprou reservas na Bahia.

Entre as empresas brasileiras, o destaque é a Serra Verde. Com ajuda financeira da americana Denham Capital e da holandesa SVMP, começou a operar em 2024 na cidade de Minaçu, Goiás, depois de sete anos buscando autorização para explorar. Com cerca de 1.300 funcionários, exporta tudo o que extrai para a China.