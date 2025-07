EUA e União Europeia chegam a acordo e reduzem tarifas para 15%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje um acordo tarifário com a União Europeia para encerrar quatro meses de negociações entre Washington e Bruxelas para pôr fim à guerra comercial.

O que aconteceu

Os EUA vão cobrar 15% para a maioria das exportações da UE para os EUA. Apesar da redução da cobrança anterior, de 30%, a tarifa ainda é superior ao que era cobrado antes de Trump chegar ao poder. Uma tarifa de 50%, no entanto, ainda é cobrada sobre as exportações de aço, "um retrocesso para o setor", diz o jornal britânico The Guardian.

A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, comemorou o tratado. Ela o descreveu como "um grande negócio, um acordo enorme" que traria "estabilidade" e "previsibilidade" para o comércio entre os dois países. "As duas maiores economias devem ter um bom fluxo comercial", afirmou.