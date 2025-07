Caixa disponibiliza 1,6 mil imóveis em leilões ainda em julho; veja

O leilão da MGL começa no dia 28, segunda-feira, a partir das 10h, com 568 lotes. Haverá uma primeira tentativa de venda e os imóveis não comercializados passam por um segundo leilão, no dia 31, quinta-feira, também às 10h.

Já o leilão da FlexLeilões conta com 568 imóveis. Também haverá duas sessões de arremates; a primeira no dia 29, terça-feira, 10h, e a segunda já em agosto, no dia 1º, também 10h.

As vendas acontecem online, nas plataformas das companhias. As opções de pagamento variam de acordo com o lote e com as casas leiloeiras.