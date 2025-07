Com técnica inovadora de cultivo da uva, Minas produz vinhos premiados

Há dez dias, a 32ª edição do Concours Mondial de Bruxelles, competição internacional de vinhos realizada na China conhecida pela rigorosa avaliação às cegas, premiou 17 brasileiros entre sete mil rótulos de 49 países. A vinícola Jolimont, da Serra Gaúcha, levou uma grande medalha de ouro — a principal honraria —, e a Barbara Eliodora, de São Gonçalo do Sapucaí (MG), três medalhas de ouro.

Os vinhos do Rio Grande do Sul são os mais celebrados do Brasil, e, por muito tempo, acreditou-se que somente esse estado seria propício para a produção de rótulos sofisticados por causa do clima frio e da longa experiência na seleção de uvas e no aprimoramento de técnicas de cultivo. Mas, ao ganhar uma série de premiações internacionais famosas com suas garrafas nos últimos anos, as vinícolas do sul de Minas Gerais estão desafiando essa tradição.

Em fevereiro último, os vinhos de inverno da região receberam do Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) uma Indicação de Procedência, que reconhece suas qualidades especiais. A principal técnica de cultivo que vem permitindo aos mineiros se destacar mundialmente é a dupla poda dos galhos da videira, também chamada de poda invertida, que foi desenvolvida pelo engenheiro agrônomo e pesquisador Murilo Regina de Albuquerque — natural de Minas Gerais, claro — no início dos anos 2000. A prática consiste em realizar a poda principal da planta no verão, induzindo a frutificação no inverno, uma estação com clima mais seco e estável, ideal para a sanidade das uvas e a concentração de açúcares, aromas e compostos fenólicos na fruta.