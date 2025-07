Lucro do FGTS cai 41,8% em 2024 e afeta valor repassado ao trabalhador

O lucro do FGTS teve queda de 41,8% em 2024, na comparação com 2023. Com isso, o valor a ser distribuído aos trabalhadores também será menor.

Entenda

Lucro do FGTS caiu 41,8% de 2023 para 2024. A queda acentuada se explica em parte pelo fato de que, em 2023, o fundo teve um ganho expressivo com o Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Um acordo firmado para a resolução de passivos gerou um resultado de aproximadamente R$ 6,5 bilhões, o que não se repetiu em 2024.

Enchentes no Rio Grande do Sul impulsionaram saques. O restante da queda decorreu das enchentes no Rio Grande do Sul, que impulsionaram os saques no FGTS no ano passado. Também em 2024, o FGTS investiu aproximadamente R$ 2,6 bilhões a mais em habitação do que em 2023.