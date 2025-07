Amanda Klein: Em semana decisiva sobre tarifaço, Brasil está no fim da fila

Na semana decisiva de negociações sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos, o Brasil está no final da fila, analisou a apresentadora Amanda Klein na edição do Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

Faltam cinco dias para o tarifaço contra o Brasil entrar em vigor sem nenhum sinal de acordo com os Estados Unidos. Segundo empresários que estiveram com Geraldo Alckmin na última semana, o governo trabalha com três cenários: o plano A é reduzir as tarifas; o plano B é adiar a implantação da taxa de 50% e o plano C é a exclusão dos setores sensíveis, como laranja, café e a Embraer.