Dólar sobe para R$ 5,59, e Bolsa cai em semana de decisão sobre tarifaço

"Superquarta". As atenções do mercado também permanecem voltadas para a decisão de política monetária nos EUA. Os economistas avaliam que a taxa de juros no país deve ser mantida no patamar atual de 4,25% a 4,50% ao ano, apesar da pressão de Trump sobre a autoridade monetária. A decisão, no entanto, pode não ser unânime, na avaliação de parte dos analistas.

Temporada de balanços: Itaú, Bradesco, Vale e Santander são destaques. A temporada de resultados do segundo trimestre também entra em uma fase decisiva nesta semana, com destaque para as divulgações de Telefônica Brasil (VIVT3), Bradesco, Vale, Ambev, Santander e TIM entre hoje e o fim da semana. Hoje, após o fechamento do mercado, a Telefônica abre os trabalhos, com expectativa de crescimento no Ebitda impulsionado pelos reajustes em planos pós-pagos.

Analistas acompanham de perto os efeitos da Selic elevada, do dólar volátil e dos preços das commodities sobre os lucros. O desempenho de setores como telecom, bancos, bebidas e mineração será fundamental para calibrar as expectativas do mercado para o segundo semestre. Os números dessas gigantes da B3 devem influenciar o humor dos investidores e oferecer pistas sobre o ritmo da economia em meio ao cenário de juros altos e tensões comerciais.

Do lado da inflação, será divulgado o IGP-M de julho e a expectativa é de nova deflação (-0,75%), segundo o Daycoval. Com relação à atividade econômica os principais destaques serão: ainda hoje, o Banco Central publica os dados de crédito referentes a junho. Na quarta-feira, será divulgado o saldo de empregos formais do CAGED de junho, para o qual projetamos criação líquida de 179,5 mil vagas, indicando possível recuperação frente ao mês anterior. Na quinta- feira, o IBGE divulga a taxa de desemprego da PNAD Contínua de junho, com estimativa de queda para 6,0%. Enquanto que na sexta-feira, sai a Produção Industrial de junho.