Fraude do INSS: governo irá ressarcir 1,1 milhão de vítimas até quarta

Mais de um milhão de aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos com a fraude do INSS serão ressarcidos pelo Governo Federal até quarta-feira (30), informou o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Gilberto Waller.

O que aconteceu

Ao todo, o governo já repassou cerca de R$ 330 milhões para as vítimas. Segundo balanço divulgado pelo INSS, 533 mil aposentados e pensionistas foram contemplados com o depósito em suas contas bancárias, dentre 1,9 milhão de beneficiários aptos a assinar a adesão.

A expectativa é que o número de beneficiários chegue a 1,147 milhão até o dia 30, próxima quarta-feira. A informação foi repassada por Gilberto Waller em entrevista ao programa A Voz do Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).