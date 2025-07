EUA já fecharam acordos com UE, Reino Unido e Japão; Brasil segue de fora

Tarifas impostas por Trump variam entre 10% e 50% Imagem: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

E o Brasil?

Negociações do Planalto permanecem travadas. A equipe econômica do governo federal afirma que já enviou duas propostas de acordo para reverter a tarifa de 50% sobre todas as exportações nacionais para os EUA. Sem resposta da Casa Branca, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, chegou hoje a Nova York na esperança de destravar as negociações.

Conversas evoluíam após o anúncio inicial. Com a definição de uma taxa de 10%, Trump abriu caminho para conversas com representantes do governo brasileiro. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, as negociações foram iniciadas em março em uma videoconferência entre o ministro e vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o secretário de Comércio dos EUA e o USTR (Representante de Comércio dos Estados Unidos).

Alckmin conversou com secretário de Comércio dos EUA. A reunião do vice-presidente com o Howard Lutnick foi classificada como produtiva. "Uma conversa até longa, que entendo importante, colocando todos os pontos e destacando o interesse do Brasil na negociação", relatou ele, que lidera as negociações como ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Debate com os EUA assumiu o campo político. Ao definir a nova cobrança sobre as exportações brasileiras, Trump também atribuiu a cobrança ao projeto de regulamentação das redes sociais e ao andamento das investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como consequência, ele revogou o visto norte-americano de Alexandre de Moraes e outros sete ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).