Trump fala em tarifa global de 15% a 20%; Brasil ainda sem definição

A quatro dias do prazo para que as tarifas comerciais entre em vigor, em 1º de agosto, Trump anunciou acordos com apenas sete governos. São eles: União Europeia, Japão, Indonésia, Vietnã, Filipinas, Reino Unido e China.

Como fica o Brasil?

A situação do Brasil segue indefinida, mesmo sendo um dos países mais impactados com uma tarifa de 50%. Em uma semana decisiva, o governo do presidente Lula (PT) ainda não obteve avanços relevantes nas tentativas de negociação com Washington.

Negociações do Planalto permanecem travadas. A equipe econômica do Governo Federal afirma que já enviou duas propostas de acordo para reverter a tarifa de 50% sobre todas as exportações nacionais para os EUA. Sem resposta da Casa Branca, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, chegou hoje a Nova York na esperança de destravar as negociações.

Diante do impasse, a saída imediata tem sido preparar um plano de contingência. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as medidas para mitigar o impacto econômico a serem analisadas por Lula incluem linhas de crédito para os setores afetados.

Alckmin conversou com secretário de Comércio dos EUA. A reunião do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, foi classificada como produtiva. "Uma conversa até longa, que entendo importante, colocando todos os pontos e destacando o interesse do Brasil na negociação", relatou ele, que lidera as negociações na qualidade de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.