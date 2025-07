Vagas que pedem IA quadruplicaram em três anos no Brasil, diz estudo

Diferentemente do que o mercado global sinaliza, identificamos no Brasil o aumento em vagas de empregos mesmo em funções altamente automatizáveis. Isto indica que a IA está sendo usada para aumentar a produtividade, não apenas para redução de custos de pessoal. Além disso, as habilidades procuradas em empregos de maior exposição à IA estão mudando ano a ano, o que demonstra maior complexidade nas competências que precisam ser desenvolvidas Camila Cinquetti, sócia responsável pela consultoria na PwC Brasil

O agro e a IA

Em relação a setores da economia, o agronegócio se destaca com o maior crescimento em demandas de vagas de emprego expostas à IA. No Brasil, esta alta é superior a 600% em relação as vages de empregos "aumentável", quando a IA ajuda um humano a fazer seu trabalho melhor.

O índice é superior a 400% quanto aos empregos "automatizados", aqueles em que as atividades daquela função podem ser executadas por IA. "Os dados demonstram uma alavanca significativa da IA no agronegócio, provavelmente impulsionada pelos avanços na agricultura de precisão e na agricultura inteligente", avalia Camila Cinquetti.