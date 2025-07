Amanda Klein: É dever de Lula ligar para Trump

O governo Lula negocia a exclusão de alguns itens do tarifaço de Donald Trump. O vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin tem conversado com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, na tentativa de poupar, por exemplo, alimentos da lista de produtos a serem sobretaxados pelo governo Trump.

Na avaliação de Amanda Klein, Lula baixou o tom em suas declarações sobre Trump e pregou o diálogo, mas falta ligar para o presidente dos Estados Unidos.

Por outro lado, Lula baixou o tom: pregou diálogo e que o presidente Trump reflita antes de resolver o problema de forma abrupta e multar o Brasil em 50%. Mas nada de pegar o telefone e ligar para americano. Há pouca disposição política de resolver o problema e muito orgulho de presidentes vaidosos. Mas o que está em jogo são milhares de empregos e bilhões de reais em exportações e investimento.

