'Nunca mais vamos nos envolver em atividade de mineração', diz Braskem

"Nós não vamos mais explorar sal. Nós fechamos as minas e nunca mais vamos nos envolver nessa atividade de mineração, que era uma atividade que, na verdade, não tinha nada a ver com a nossa atividade petroquímica", afirma Roberto Ramos, presidente da Braskem, referindo-se às minas de sal-gema que a companhia explorou em Alagoas. A exploração causou afundamento do solo em bairros da capital Maceió. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Quando aconteceram os afundamentos, quando ficou claro que, na verdade, a razão era de alguma forma ligada à exploração das minas, a Braskem parou de explorar as minas e, portanto, nunca mais vai se envolver nisso. Isso que aconteceu não vai se repetir.

Roberto Ramos, presidente da Braskem

Estabilidade das cavidades de sal-gema. Na entrevista, Ramos diz que a empresa vai preencher as cavidades de Alagoas com água ou areia. "O que nós temos que fazer? Nós temos que preencher as cavidades com água, que seria a forma natural de fazer sempre que você consiga manter essa água sob pressão. Se, por acaso, a estrutura geológica for uma estrutura adequada, você consegue que a água continue sob pressão e não migre, não fuja", diz.