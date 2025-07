Consulte aqui o calendário de pagamento do PIS de agosto de 2025

Os profissionais que nasceram em novembro e dezembro já têm data definida para o recebimento do abono salarial referente a 2025. De acordo com o calendário oficial, os pagamentos para esse grupo terão início no dia 15 de agosto, marcando o encerramento da distribuição do benefício neste ano.

Quem pode receber o abono?

Para ter acesso ao valor, é necessário ter trabalhado com carteira assinada — seja na iniciativa privada ou no setor público — por, no mínimo, 30 dias ao longo de 2023. Além disso, o trabalhador deve ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês no período (R$ 2.640) e estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

Os dados sobre o vínculo empregatício precisam ter sido corretamente informados pelo empregador. Isso deve ocorrer por meio da RAIS (até 15 de maio de 2024) ou via eSocial (prazo até 19 de agosto de 2024), conforme o tipo de vínculo.