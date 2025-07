Consulte aqui o calendário de pagamentos do Bolsa Família de agosto

Os depósitos do Bolsa Família referentes ao mês de agosto já têm data definida para começar, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

Os valores serão liberados de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário.

O repasse ocorre de forma escalonada durante os dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o cronograma é antecipado e termina antes do Natal, no dia 10.