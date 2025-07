Dólar oscila, e Bolsa abre em leve alta com incertezas de juros e tarifaço

O dólar oscila e a Bolsa de Valores abre em leve alta hoje, com os investidores cautelosos na véspera das decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos. No radar, estão dados do mercado de trabalho dos EUA, uma entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e as negociações entre Brasil e Washington sobre o tarifaço, que deve entrar em vigor nesta sexta-feira (1º).

O que está acontecendo

Às 10h37, o dólar subia 0,12%, vendido a R$ 5,597. Apesar do ligeiro avanço, o movimento do câmbio nesta terça-feira (29) ainda não tem uma tendência definida. Pouco antes, o dólar recuava, mas mantinha-se próximo do patamar de estabilidade de ontem, quando fechou com alta de 0,52%, cotado a R$ 5,590.

O dólar turismo avança. Usada por quem viaja, a moeda norte-americana registrava uma leve alta, no mesmo horário, de 0,03%, vendida a R$ 5,812.