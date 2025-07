E-mail cobrando 'taxa das blusinhas' é golpe: quando devo pagar pela compra

O programa Remessa Conforme, da Receita Federal, facilita o pagamento do imposto para as empresas internacionais participantes. O programa garante o cumprimento das regras do e-commerce para o Brasil.

A forma de pagamento da taxa das blusinhas, a alíquota e o desconto dependem da loja em que a compra é realizada e do valor da compra.

Como fica a taxa para empresas que estão no Remessa Conforme

O pagamento do imposto de importação é feito no ato da compra dos produtos. Os valores devem ser especificados na tela de checkout da compra. Nenhum valor a mais é cobrado do consumidor depois. Se você comprou em uma plataforma cadastrada no Remessa Conforme — como Shopee, AliExpress, Shein ou Amazon — esses impostos já foram cobrados no momento da compra. Ou seja, não há taxa extra a ser paga depois.

Compras de até US$ 50 : pagam 20% de imposto de importação e ICMS (de 17%). A conta fica assim: US$ 50 (compra) + US$ 10 (20% de imposto) + US$ 12,29 (17% de ICMS) = US$ 72,29, ou R$ 399,04. O cálculo foi realizado com o auxílio de Antonio Rodrigues, professor no Instituto Brasileiro de Estudos Tributários do RS, com o dólar a R$ 5,52 (cotação de 24 de julho).

Compras a partir de US$ 50,01: o imposto de importação é de 60%, com uma dedução de US$ 20 no cálculo do tributo. Também incide ICMS. A conta para uma compra de US$ 100 (R$ 552) fica assim: US$ 100 (compra) + US$ 40 (60% de imposto, com o desconto fixo de US$ 20) + US$ 28,67 (17% de ICMS, o mais baixo) = US$ 168,67, ou R$ 931,05

É possível consultar se uma empresa está cadastrada no Remessa Conforme no portal da Receita Federal.