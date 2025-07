Ethereum completa dez anos sem narrativa forte, mas com futuro promissor

Segundo dados da plataforma DeFiLlama, há US$ 164 bilhões alocados em projetos de DeFi, o dobro do valor de mercado em dólar da Petrobras. Desse total, US$ 101 bilhões estão dentro do ethereum.

O que esperar do ethereum?

Apesar da competição, especialistas seguem confiantes na relevância do ethereum. "Se você é um banco tradicional, por exemplo, não vai desenvolver uma plataforma de contratos inteligentes baseada em solana, mas sim no ethereum. O Drex, moeda digital do Banco Central do Brasil, se baseia na EVM (Ethereum Virtual Machine), não em outra virtual machine. A maior plataforma de desenvolvimento está construída em torno do ethereum", diz Serrano.

A EVM é como o "cérebro" do Ethereum, um ambiente virtual onde contratos inteligentes são executados automaticamente e com segurança.

Vale como investimento?

No curto prazo, a falta de uma narrativa forte pode impactar o desempenho do ETH. "O investidor que mantém ETH em carteira deverá passar por algumas provas consideráveis", afirma Serrano. A cripto acumula alta de 14% no ano, mas ainda vale aproximadamente US$ 1.000 a menos que na sua máxima histórica, de US$ 4.891,70, registrada em novembro de 2021. O BTC, por outro lado, renovou seu recorde na semana passada ao ultrapassar os US$ 120 mil.