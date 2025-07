'Governo está confiante com trabalho para superar o tarifaço', diz Haddad

Ministro afirmou que Lula recebeu o plano "com muita tranquilidade". Segundo Haddad, o presidente recebeu os cenários de contingência e vai aguardar para ver o desdobramento do tarifaço antes de reagir às opções apresentadas. "Ele falou que não vai fixar uma data, porque tem uma relação histórica com os Estados Unidos e se deu bem com todos os presidentes com que dialogou", disse ele.

O presidente Lula representa um país que tem 200 anos de independência. Então, precisa ter uma certa liturgia para que as coisas aconteçam de forma apropriada.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Ele defende que ministros conduzam a ligação de Lula com Trump. Haddad entende que é papel dos negociadores a preparação do ambiente para uma conversa respeitosa entre os líderes dos dois países. "Preparar isso é respeito ao povo brasileiro, à soberania do povo", ressaltou o ministro ao rechaçar a postura de membros da oposição que cobram uma postura de "correr atrás" do governo. "Vamos virar um pouquinho a página da subserviência e, com muita humildade, nos colocar à mesa, mas respeitando os valores do nosso país", completou.