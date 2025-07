Haddad: Empresas diretamente afetadas pelo tarifaço podem receber subsídio

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o plano de contingência para lidar com a tarifa de 50% nas importações brasileiras feitas pelos EUA, que pode entrar em vigor nesta sexta-feira, inclui subsídios a empresas, no mesmo molde do adotado após as inundações de 2024 no Rio Grande do Sul. O documento está nas mãos do presidente Lula (PT) e será aplicado no "momento que ele achar oportuno", afirmou o ministro à CNN Brasil.

O que aconteceu

Subsídios para empresas diretamente afetadas pelo tarifaço podem ser dados. Sem detalhar o plano, Haddad disse que o dinheiro pode ser destinado como foi para o Rio Grande do Sul. No ano passado, o governo destinou R$ 111,6 bilhões e adotou medidas como a isenção temporária do pagamento do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) pelas empresas prejudicadas pelas enchentes, além de liberar o pagamento de seguro-desemprego para trabalhadores empregados, por exemplo. Alguns estados já anunciaram medidas semelhantes à ideia federal.

Nem os secretários do governo americano sabem exatamente quais serão as tarifas. Haddad lembrou uma entrevista à rede americana CNBC em que o secretário de Comércio, Howard Lutnick, disse que café e manga podem ser produtos isentos das novas tarifas, apesar de não ter nominado diretamente o Brasil. O ministro disse acreditar nessa hipótese, uma vez que grande parte da exportação brasileira trata de produtos que são diretamente consumidos pelos americanos.