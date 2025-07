Montadoras dizem que Lula copiará Trump se quebrar acordo para ajudar BYD

É mencionada a possibilidade de redução dos investimentos no Brasil. Segundo um executivo, mudar as regras pode levar à interrupção do envio de alguma fase de investimentos, quando a matriz aporta recursos.

Comparação com Trump se refere à quebra de confiança. O presidente dos EUA é visto como um político que desrespeita regras construídas ao longo de décadas e que resultaram em órgãos como a OMC (Organização Mundial do Comércio). Ao ignorar o direito internacional, ele compromete a credibilidade de seu país a longo prazo, segundo entende o mercado.

Montadoras estabelecidas no Brasil travam nova guerra de lobby contra a BYD Imagem: Rodrigo Paiva/Folhapress

Lula estaria fazendo o mesmo. Montadoras que estão no Brasil há décadas reclamam que o combinado no Mover está sendo desrespeitado por causa de interesses políticos e ideológicos, outra semelhança com Trump.

Foi Geraldo Alckmin (PSB) quem negociou o Mover com as montadoras. Ontem, o ministro doDesenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços sugeriu um meio-termo entre a ajuda a BYD e a reclamação das montadoras. Mas deixou uma porta aberta para voltar atrás. Ressaltou que a redução do imposto de importação está em estudo e o martelo não foi batido.