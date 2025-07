Por que escala 4x3 deixa pessoas mais felizes (e não é só por tempo livre)

Além disso, os trabalhadores ficam mais felizes mesmo durante o expediente. A semana de quatro dias faz as pessoas se sentirem muito mais eficazes no trabalho, e isso as torna mais felizes em geral.

Os participantes dos testes relataram que eram mais produtivos do que nunca após a mudança para uma semana reduzida. Ao enfrentarem a tarefa de realizar a mesma quantidade de trabalho em menos tempo, trabalhadores e equipes encontraram maneiras de eliminar tarefas desnecessárias, otimizar processos e determinar qual trabalho era realmente mais importante Juliet Schor, ao CNBC Make It

Além de manter a produtividade, "as pessoas simplesmente se sentem muito melhor", diz Juliet. "Elas se sentem no controle de seu trabalho e de sua vida, e não estão estressadas. Sentem-se recuperadas quando chegam ao trabalho na segunda-feira de manhã. Sentem-se mais animadas para trabalhar. Sentem que conseguem dar conta do trabalho", complementa.

Quando os trabalhadores sentem que são bons em seus empregos, eles se sentem bem no geral, e isso se reflete em suas vidas pessoais. Esse aumento de produtividade que eles experimentam, de se sentirem tão bem com a qualidade do seu trabalho, tem um grande impacto positivo em seu bem-estar geral, o que nunca esperamos Juliet Schor

Semana de 4 dias: testada e aprovada

Nos últimos cinco anos, centenas de empresas testaram uma semana de trabalho de quatro dias e 32 horas, sem cortes salariais, para cerca de 8.700 trabalhadores ao redor do mundo. As pessoas experimentaram menos esgotamento, estresse e ansiedade, além de melhor saúde mental e física, segundo informações da CNBC Make It.