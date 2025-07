Sem citar Brasil, secretário dos EUA fala em tarifa zero para café e manga

Pode ser sinal para o agro. A sugestão do secretário de Comércio dos EUA contrasta, no entanto, com a atual política tarifária adotada por Trump contra as exportações brasileiras, mas pode indicar uma sinalização importante para o agronegócio brasileiro. Entre os setores mais afetados estão o de café e manga. Os efeitos ainda não estão muito claros, mas alguns cálculos mostram que haverá perdas relevantes. A CNI (Confederação Nacional da Indústria) estimou, para o curto prazo, uma queda de R$ 52 bilhões nas exportações brasileiras e diminuição de 110 mil empregos no país.

No caso do café brasileiro, os EUA são o maior comprador, com 8 milhões de sacas por ano. "Não vai haver de forma imediata um fornecedor substituto para abastecer o mercado americano, e também não consigo transferir 8 milhões de sacas para outros destinos", afirmou ao UOL, na semana passada, Eduardo Heron, diretor técnico do Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil).

Os cafeicultores brasileiros temem, por exemplo, que uma parte do mercado americano seja ocupado pelo café da Colômbia, hoje tributado em 10%. Entidades que representam os exportadores têm tratando diretamente do tema com a National Coffee Association (NCA). O diálogo vem sendo conduzido pelo Cecafé com a NCA. A entidade americana já acionou o governo dos EUA também pelo impacto local. Hoje, segundo as entidades, 76% dos americanos consomem café. Além disso, a indústria do café gera 2,2 milhões de empregos e US$ 343 bilhões na economia americana.

Se tarifa de 50% se mantiver, manga vai estragar no pé, afirmam produtores do setor. Já no caso da manga brasileira, o período de envio de manga para os EUA se inicia agora em agosto. São cerca de 2.500 contêineres enviados em 70 dias. Se a tarifa de 50% se mantiver, não será possível enviar esses produtos para outros mercados em um prazo tão curto, e não será viável nem mesmo concluir a colheita, afirmou ao UOL Guilherme Coelho, presidente da Abrafrutas (Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados).

Setor de frutas defende que alimentos fiquem fora da tarifa ou que a taxação seja adiada. Caso não se chegue a um acordo até o fim do prazo, o setor defende um adiamento de 90 a 120 dias para a implementação da sobretaxa, para que haja mais tempo de negociação.

Ontem, Trump falou sobre a implementação de uma tarifa global entre 15% e 20%. A medida, no entanto, levantou dúvidas sobre como países como o Brasil, grandes exportadores desses alimentos, serão afetados. A situação brasileira também não foi comentada pelo presidente dos EUA.