Trump adota postura de vitorioso com acordos firmados após 'tarifaço'

Trump definiu alguns dos acordos como os "maiores da história". "Acabei de assinar o maior acordo comercial da história com o Japão. [...] Este é um momento muito empolgante para os Estados Unidos da América, especialmente porque continuaremos sempre a ter um ótimo relacionamento com o Japão", escreveu. Ao definir uma taxa com o Reino Unido, ele classificou o pacto como "o maior de todos".

Trump comemora vitórias com os acordos celebrados até então. O desfecho das negociações confirmadas resulta em um cenário classificado pelo presidente norte-americano como positivo. "O Trump sai vencedor da negociação, mas, principalmente, na política interna dos Estados Unidos", avalia João Amadeus, especialista em direito tributário. A avaliação considera o cenário de incertezas sobre a formalização dos acordos.

Ele [Trump] sabe que as tarifas que colocou sobre a China e a União Europeia eram inviáveis. Iriam prejudicar a própria economia americana. Então, por um lado, ele venceu todas [as negociações], entre aspas, porque a narrativa adotada por ele torna impossível perder.

Rodrigo Leite, professor da UFRJ

Vantagens para os EUA

Estados Unidos conquistaram investimentos com os acordos. Os aportes foram definidos nas negociações com o Japão e a União Europeia. Enquanto Tóquio se comprometeu em investir US$ 550 bilhões no território norte-americano, os europeus vão desembolsar US$ 600 bilhões, dos quais US$ 150 bilhões serão destinados exclusivamente ao setor de energia norte-americano.

Acordos resultam em benefícios adicionais aos Estados Unidos. Além dos investimentos, as negociações reduziram as tarifas pagas pelos EUA sobre automóveis, aço e alumínio e equipamentos aeroespaciais do Reino Unido. Já o Japão se comprometeu em flexibilizar as tarifas da indústria automobilística para os norte-americanos.