Voa Brasil completa um ano com apenas 1,5% das passagens vendidas

O Voa Brasil, programa do Governo que oferece passagens a baixo custo a aposentados que não viajaram no último ano, vendeu 45 mil passagens de até R$ 200 para aposentados do INSS nos últimos 12 meses. O número representa apenas 1,5% dos 3 milhões de bilhetes ofertados.

O que aconteceu

Entre os destinos mais procurados nestes 12 meses de programa estão São Paulo (12.771 passageiros) e Rio de Janeiro (3.673). Na sequência, aparecem Recife (3.509), Brasília (3.000), Fortaleza (2.843), Salvador (2.601), João Pessoa (1.587), Maceió (1.507), Belo Horizonte (1.254) e Natal (1.150).

As regiões Sudeste e Nordeste concentraram, respectivamente, 43 e 40% do total de reservas efetuadas desde o início do programa. A terceira região mais procurada pelos aposentados foi o Centro-Oeste (8%), seguida pelo Sul (5%) e pelo Norte (3%). Ao todo, os aposentados usaram 510 trechos diferentes.