Amanda Klein: Governo paga preço por descuidar de relação com os EUA

O governo brasileiro está pagando o preço por descuidar de sua relação comercial com os Estados Unidos, avaliou a apresentadora Amanda Klein na edição do Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

De acordo com o senador Carlos Viana, que está na comitiva em Washington, o Brasil não está enfrentando apenas um gelo do governo americano, e sim um iceberg. Segundo ele, Bolsonaro é parte do problema.