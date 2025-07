Sobretaxa de Trump aumenta pressão sobre empresas exportadoras brasileiras

Toda a cadeia produtiva do Brasil pode sentir efeitos, mesmo com produtos isentos de tarifa. "Empresas que exportam diretamente sentirão o impacto imediato, mas mesmo aquelas que atuam no mercado interno devem se preparar para efeitos indiretos na cadeia de suprimentos. É um cenário que exige atenção redobrada a capital de giro, estrutura de dívida e governança financeira", aponta André Matos, presidente da MA7 Negócios, consultoria de investimentos e gestora de negócios.

Debate sobre estrutura tributária para exportações precisa ser retomado. Opinião é de Mary Elbe Queiroz, advogada tributarista, presidente do Cenapret (Centro Nacional para a Prevenção e Resolução de Conflitos Tributários) e sócia da Queiroz Advogados. "Exportadores ainda enfrentam distorções como o acúmulo de créditos tributários não ressarcidos e a complexidade no acesso a regimes especiais, o que reduz margem e previsibilidade. Na prática, exportar para os EUA ficou mais caro. E, sem reação adequada, o risco é que empresas brasileiras percam espaço em um dos principais mercados globais". O governo federal anunciou anteontem o Acredita Exportação, que vai "devolver" até 3% do valor exportado por MPEs (Micro e Pequenas Empresas), e prevê alterações no regime Drawback, que permite importação de matérias-primas sem incidência de impostos.

Exportadoras devem diversificar mercados e negociar cláusulas de revisão de preços nos produtos. São medidas que podem ajudar em momentos de instabilidade, segundo Charles Hanna Nasrallah, advogado especializado em Direito Empresarial, Recuperação Judicial, Falências e Reestruturação de empresas. Outro ponto apontado por ele é mobilização empresarial, que sempre é bem recebida em grandes mercados, como os Estados Unidos. "A decisão de excluir setores estratégicos como o de celulose e aeronaves da tarifa de 50% mostra que cadeias produtivas globalmente integradas e com relevância econômica são menos suscetíveis a medidas protecionistas", acrescenta ainda.

O tarifaço

Novas tarifas começam a valer a partir de 6 de agosto. Sobretaxa de 40% vai ser cobrada junto aos 10% que já estavam valendo desde abril.

Lista de exceções tem 694 itens, incluindo suco e polpa de laranja, derivados de petróleo e peças para aviação civil. Isso deve permitir que 43,4% do volume das exportações brasileiras para os EUA fiquem isentas do novo imposto. "A isenção de suco de laranja, celulose e aviação não é uma concessão generosa, mas uma jogada estratégica para preservar interesses internos dos EUA. Porém, o efeito colateral disso é a erosão da previsibilidade e da confiança institucional nas relações comerciais com o Brasil.", pondera Carlos Rifan, analista de Comércio Exterior.