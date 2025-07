Depois de sete altas da Selic, Banco Central mantém juros em 15% ao ano

O que diz o mercado?

A manutenção da Selic mostra "cautela diante da inflação ainda resistente". "O IPCA segue pressionado, principalmente pelos preços administrados como energia elétrica, combustíveis e transportes, que continuam impactando o índice mesmo com a atividade econômica mostrando sinais de moderação", diz, Jonas Carvalho, CEO da Hike Capita.

Para o economista, o controle dos gastos públicos também preocupa. "A falta de sinalizações firmes de controle de gastos e os questionamentos sobre a sustentabilidade do arcabouço fiscal mantêm as expectativas desancoradas, exigindo que o Copom continue firme em sua estratégia", diz.

Selic a 15% "está fora de qualquer padrão civilizado". "Levando em conta a expectativa de inflação dos próximos 12 meses, são quase 10% de juros reais!", compara a presidente do Conselho Federal de Economia (Cofecon), Tania Cristina Teixeira. "Por isso, temos defendido que o combate à inflação não pode ser refém do rentismo."

Industriais de Minas criticaram a decisão. A Federação das Indústrias do Estado (Fiemg) "expressa preocupação" ao dizer que o atual nível da Selic reforça uma política monetária "fortemente contracionista, cujos efeitos já vêm sendo sentidos na retração do consumo, no enfraquecimento da atividade econômica e na perda de competitividade do setor produtivo", diz em nota.