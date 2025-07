Estados podem perder R$ 19 bilhões com tarifa dos EUA, diz CNI

Os estados podem perder mais de R$ 19 bilhões no PIB (Produto Interno Bruto) se a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelos Estados Unidos entrar em vigor na sexta-feira, conforme estudo divulgado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria). Ceará, Espírito Santo e Paraíba podem ser os principais impactados.

O que aconteceu

Estados com forte dependência das exportações para o mercado norte-americano são os mais afetados. Segundo o estudo da CNI, com base em dados do Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Ceará, Espírito Santo e Paraíba podem ser até mais impactados, percentualmente, que São Paulo.

Em 2024, os Estados Unidos foram o destino de 44,9% das exportações do Ceará e de 28,6% das do Espírito Santo. A Paraíba exportou 21,6% do total do estado para os EUA.