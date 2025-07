Laranja, ferro e mais: O que será taxado ou não pelos EUA contra Brasil

O decreto assinado hoje pelo presidente norte-americano, Donald Trump, implementa uma taxa adicional de 40% sobre as tarifas de 10% que já estavam em vigor para os produtos exportados pelo Brasil aos Estados Unidos, totalizando uma taxa de 50%.

A nova taxa passará a valer para produtos que entrarem no país ou saírem de um armazém onde já estejam estocados para o consumo em sete dias, contando a partir de hoje, data de assinatura do decreto. Não haverá taxação sobre os produtos brasileiros que já estão a caminho dos EUA.

Apesar do decreto, quase 700 itens não serão taxados. Veja abaixo alguns exemplos do que entrou ou não na lista do governo estadunidense.