'Novos hermanos'? Brasil pode expandir comércio com México após tarifaço

Dependência tem consequências diretas. Em 2009, por exemplo, a queda de 2,4% do PIB dos EUA impactou o México com uma retração de 6,2%, reflexo da forte integração econômica entre os dois países. Já o Brasil, menos exposto ao ciclo norte-americano, sofreu impacto reduzido.

Endurecimento das regras comerciais dos EUA pressiona o México a buscar alternativas e pode abrir espaço para uma reconfiguração das parcerias regionais. O Brasil, neste contexto, aparece como um possível aliado estratégico. "São grandes economias emergentes, com mercado interno robusto, peso relevante de commodities e cadeias industriais diversificadas", afirma Rafael Lima, CEO da fintech Ótmow, especializada em crédito para empresas que fornecem para governos.

Etanol, café, agricultura como um todo e a carne são os principais produtos com potencial para entrar no mercado mexicano. A avaliação é do economista Alex André, que considera que o México é mais "travado" que o Brasil, principalmente por causa da localização geográfica. "O Brasil tem um mercado mais diverso, que pode direcionar a demanda para outros países. Pela localização, o México não consegue fazer esse movimento com a mesma facilidade", pondera.

Até suco de laranja pode se beneficiar com novas parcerias. Um dos setores mais afetados se a taxação de 50% contra o Brasil se confirmar nesta sexta-feira pode encontrar no mercado mexicano uma alternativa para manter as vendas, segundo Lima. "Vejo também espaço para cosméticos, calçados e tecnologia agrícola, como máquinas e insumos voltados à produção em clima tropical. O México tenta reduzir a dependência dos Estados Unidos e da Ásia, e o Brasil pode se posicionar como aliado e parceiro estratégico. É uma grande oportunidade para ganharmos mercado lá fora", complementa.

Contrastes nos modelos e nos resultados

Desde os anos 2000, Brasil e México seguiram caminhos econômicos distintos. O México adotou uma agenda mais liberal, ampliando a abertura econômica e firmando acordos como a Aliança do Pacífico, enquanto o Brasil seguiu um modelo de desenvolvimento com maior participação estatal. No período de 2003 a 2013, essa diferença se refletiu nos números: a economia brasileira cresceu 45,4%, contra 30,7% do México, conforme o IPEDF. Em empregos, o Brasil criou 16 milhões de vagas formais, ante 3,5 milhões no México.