"Alívio" e "colapso": como entidades empresariais reagiram ao tarifaço

EUA estão no segundo lugar de maiores consumidores do produto brasileiro. No ano passado, o total exportado ao país chegou a 41,7% de participação, atrás apenas da Europa.

Câmara de comércio

As tarifas de 50% "fragilizam as relações econômicas e comerciais entre os dois países", disse a Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil). O tarifaço afeta negativamente a competitividade das empresas, o emprego e o poder de compra dos consumidores dos dois países. "A Amcham Brasil defende que divergências comerciais sejam resolvidas pela intensificação do diálogo construtivo em alto nível, com o objetivo de preservar e ampliar a parceria e a cooperação econômicas", argumentou a organização, em nota.

Estudo feito na semana passada aponta que 33,7% do que é exportado para o Brasil vai para os Estados Unidos. Uma pesquisa de opinião conduzida pela Câmara Americana, também divulgada hoje, mostra que mais da metade das empresas exportadoras no Brasil estimam que o aumento tarifário poderá resultar na interrupção total ou acentuada (superior a 50%) das vendas para os Estados Unidos.

Reciprocidade não é a melhor saída, segundo as empresas. A pesquisa indica que 86% das companhias ouvidas pela Amcham avaliam que eventuais medidas de reciprocidade por parte do Brasil tenderiam a agravar as tensões bilaterais e reduzir o espaço para negociações. Na ordem executiva que assinou hoje, Donald Trump disse que, se o Brasil retaliar aumentando tarifas, também vai reajustar as taxas, como fez com a China em abril.