EUA: Fed decide manter juros entre 4,25% e 4,5%, com inflação ainda alta

Maioria dos membros do Comitê votou pela manutenção das taxas. Dois membros votaram pela redução de 0,25 ponto percentual, ambos nomeados pelo presidente Donald Trump, com quem concordam que a política monetária está muito restritiva.

Comitê também mantém estratégia de redução gradual de ativos financeiros, como títulos do Tesouro e valores relacionados a hipotecas. Isso tem como objetivo reduzir a quantidade de dinheiro em circulação e ajudar a controlar a inflação a longo prazo.

FOMC (Comitê Federal de Mercado Aberto, na sigla em inglês) se reúne regularmente para analisar a situação econômica do país. Durante essas reuniões, os membros do Comitê, incluindo o presidente do Fed e outros líderes regionais, revisam uma série de dados econômicos, como o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), a taxa de desemprego, a inflação, além de outros indicadores financeiros e internacionais. Com base nessa análise, o FOMC decide a política monetária a ser adotada, como ajustes na taxa de juros e outras medidas para controlar a inflação e estimular ou desacelerar a economia. Esta foi a quinta vez consecutiva que o FOMC manteve a taxa inalterada.