'As conversas estão evoluindo', diz Haddad sobre negociações com os EUA

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as negociações comerciais com os Estados Unidos "estão evoluindo" e que essa semana foi melhor. O governo tenta conversar com os norte-americanos para um acordo sobre as tarifas de 50% previstas sobre todas as vendas brasileiras para o país.

O que aconteceu

Haddad destaca que negociações com os EUA evoluíram. Segundo o ministro, as conversas tiveram andamento nas últimas horas e não serão encerradas com as imposições previstas para sexta-feira. "As conversas estão evoluindo. Na minha opinião, vão continuar evoluindo, independentemente da decisão que for tomada dia 1º", disse em entrevista coletiva ao chegar no Ministério da Fazenda hoje.

Clima está melhor. Perguntado sobre a possibilidade de tarifa zero para alimentos que não são produzidos no país, como café, manga, abacaxi e cacau, citada ontem pelo secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, Haddad afirmou hoje que "essa semana foi melhor" para as negociações.