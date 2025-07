Caixa já concluiu distribuição de R$ 12,9 bilhões do lucro do FGTS de 2024

A Caixa Econômica Federal concluiu na segunda-feira (28) o pagamento dos lucros do FGTS referentes a 2024.

O que aconteceu

Foram distribuídos R$ 12,9 bilhões, segundo a Caixa. O valor é equivalente a 95% do resultado do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2024, que foi de R$ 13,6 bilhões.

Os R$ 12,9 bilhões foram rateados entre 234,4 milhões de contas. Mais de 134 milhões de brasileiros com saldo positivo em 31 de dezembro de 2024 foram beneficiados.