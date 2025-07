Governo estuda nova edição do Desenrola, diz ministro do Empreendedorismo

O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, revelou que o governo prepara uma nova edição do Desenrola Brasil, programa voltado para a renegociação de dívidas.

O que aconteceu

Nova etapa do Desenrola é preparada pelo governo. França afirmou que conversou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a reedição do programa voltado a renegociação de dívidas de microempresas e empresas de pequeno porte. A proposta visa auxiliar quem não foi contemplado na edição anterior do programa.

Discussões sobre o "tarifaço" atrasaram a medida. Segundo França, as articulações para limitar o impacto das taxas anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, contra o Brasil assumiram a discussão. "Acabou atrapalhando um pouco a sequência das coisas", lamentou durante entrevista ao Bom Dia, Ministro.