Pequenos serão pouco atingidos por 'boicote' dos EUA, avalia ministro

Ministro diz que o programa antecipa a reforma tributária. Segundo França, a medida adianta parte das mudanças prevista para alteração das normas tributárias. "Eles comemoraram muito a possibilidade de ter esse reembolso, porque são poucos que exportam", disse. Ele entende que a medida vai abrir os olhares dos pequenos para o mercado externo. "Eles comemoraram muito a possibilidade de ter esse reembolso, porque são poucos que exportam", analisou.

Na cerimônia de sanção, França defendeu o programa. Em sua fala, o ministro ressaltou que o Brasil tem cerca de 17 milhões de microempreendedores individuais, mas ainda carece de participação deles no comércio internacional. "Hoje em dia, com as plataformas digitais, muita gente consegue exportar", disse.

Normas definidas no Acredita Exportação valem até 2027. O período considera uma transição até a entrada em vigor da CBS (Contribuição Social sobre Bens e Serviços), prevista na reforma tributária. Com a mudança, será eliminada a cumulatividade que hoje encarece as exportações brasileiras.