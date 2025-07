Pagamentos do PIS de agosto: veja calendário com data de pagamento

Os profissionais que nasceram nos meses de novembro e dezembro já têm data definida para receber o abono salarial referente a 2025. De acordo com o cronograma divulgado oficialmente, os pagamentos desse grupo terão início em 15 de agosto, marcando o encerramento do calendário de liberações do benefício neste ano.

Quem pode receber o abono?

Para ter direito ao valor, é necessário ter exercido atividade com carteira assinada — tanto no setor privado quanto no serviço público — por no mínimo 30 dias ao longo de 2023. Também é exigido que o trabalhador tenha recebido até dois salários mínimos por mês, em média, no ano-base (R$ 2.640), além de estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

Outro critério essencial é que o empregador tenha enviado corretamente os dados do funcionário, utilizando a RAIS (até 15 de maio de 2024) ou o sistema eSocial (com prazo até 19 de agosto de 2024), conforme o tipo de vínculo empregatício.