Futuro da Selic e inflação: o que o mercado espera do Copom em 4 pontos

1 - Próximos passos

Comunicações tendem a mostrar futuro dos juros. Com a taxa no maior patamar de julho de 2006, as expectativas são voltadas para a percepção a respeito das próximas decisões a respeito da taxa Selic. "O que se aguarda é a escolha de adjetivos no parágrafo sobre 'período suficientemente prolongado'", avalia Enrico Gazola, sócio-fundador da Nero Consultoria.

Mercado prevê a Selic estável até o fim de 2025. O entendimento do mercado financeiro é de que a taxa básica de juros só cairá a partir de março do próximo ano. "A perspectiva de cortes nos juros apenas a partir do início do primeiro trimestre de 2026 ganha força", avalia Luan Cordeiro, economista da Droom Investimentos. Ainda assim, o início dos cortes ainda neste ano não é descartado.

O grande enigma agora é quando começará o ciclo de afrouxamento monetário.

Luan Cordeiro, economista da Droom Investimentos

Possível retomada das altas também está em jogo. Ao avaliar a ata da última reunião, a equipe de macroeconomia do C6 Bank avalia que o BC ainda não descarta novas elevações da taxa Selic. A percepção considera o ponto listado na ata da última reunião ao prever "uma interrupção no ciclo de alta de juros para examinar os impactos acumulados do ajuste já realizado". "Investidores e empresários seguem atentos, ajustando portfólios, revendo planos e esperando o próximo movimento do Copom", diz Cordeiro.

2 - Futuro da inflação

Expectativa sobre variação dos preços é relevante. Os resultados da missão de devolver a inflação à meta devem ser abordados pelo Copom. "O próprio BC, na ata da última reunião, reconheceu que os efeitos das altas anteriores seguem em curso e que é prudente observar os desdobramentos nos preços, na atividade econômica e nas expectativas", afirma Cordeiro.