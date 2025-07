Salário mínimo teve aumento no valor em 2025; veja quanto é

O aumento de R$ 106 em relação ao valor anterior representa um reajuste de 7,5%, o que supera o índice da inflação acumulada no período. Apesar disso, o número ficou abaixo do esperado devido às medidas de contenção fiscal aprovadas no fim de 2024.

Nova metodologia de cálculo

Antes, o salário mínimo era corrigido com base na inflação do ano anterior, medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Com esse critério, o valor projetado chegaria a R$ 1.525.

No entanto, a nova regra incluiu um terceiro limitador: um teto de crescimento de despesas de 2,5%. Assim, mesmo que o PIB avance acima disso — como os 3,2% registrados —, o aumento será limitado a esse percentual máximo.

Como o salário mínimo influencia diretamente aposentadorias pagas pelo INSS e outros auxílios do governo, o Executivo busca conter elevações expressivas que possam pressionar o orçamento, sobretudo em um cenário de ajuste fiscal.