Secretário do Tesouro brasileiro diz que tarifaço 'não é o pior cenário'

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou hoje que a sobretaxação de 40% dos produtos brasileiros exportados para os EUA "não é o pior cenário possível". O comentário aconteceu em entrevista coletiva que acontecia ao mesmo tempo do anúncio feito pela Casa Branca.

O que aconteceu

"Este cenário anunciado não é o pior possível". Ceron afirma que a equipe econômica está observando os efeitos da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros vendidos para os EUA, buscando tratar do tema de forma "técnica" e com "razoabilidade".

Secretário não quis adiantar detalhes do plano de contingência, que já está com o presidente Lula (PT). Ceron disse que precisa aguardar o "comando" para eventuais decisões sobre tarifaço e que o governo busca o menor efeito possível do tarifaço para setores e a economia brasileira. Ele também evitou falar do rol de opções que governo tem na mesa e disse ainda não ser recomendável comparar o plano de contingência com medidas passadas para enfrentamento de crises.