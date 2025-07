Senador nos EUA: Bolsonaro é desculpa para tarifas; Brics é o que incomoda

Digo com muita clareza: a questão política do ex-presidente Bolsonaro é apenas uma parte desse assunto e foi usada como forma de se colocar esse tarifaço num primeiro momento.

Os Estados Unidos não vão aceitar publicamente que eles estão com medo e preocupados com o Brics.

Mas o que está por trás de toda essa questão é exatamente a posição brasileira e o presidente como porta-voz de um Brics que hoje é uma ameaça aos Estados Unidos, inclusive às grandes empresas americanas.

Carlos Viana, senador (Podemos-MG)

A questão política foi apenas uma desculpa, um ponto para se fazer uma carta, que é uma questão pessoal. E eu ouvi isso de estrategistas do Partido Republicano, que pediram confidencialidade, mas consegui conversar com três deles. E eles estão dizendo, com muita clareza: o Brasil precisa se realinhar, se reaproximar, mas principalmente definir essa questão da geopolítica.

Nós estamos no meio de uma guerra entre Estados Unidos e China e nós estamos enfrentando um iceberg. A questão política é só a ponta de toda essa relação. O problema está ali por baixo e que está agora com o presidente Lula de buscar um gesto de aproximação e nos colocar numa outra possibilidade de relação com os Estados Unidos.

Carlos Viana, senador (Podemos-MG)

