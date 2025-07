Setor do café, afetado por tarifaço de 50%, mantém esperança de reversão

"Na mesa de negociações, todo tempo ganho é válido", afirmou em nota. Abic lembra que tarifaço começa a valer, oficialmente, a partir do dia 6 de agosto, conforme ordem executiva assinada por Trump, e disse que as negociações "estão longe" de serem finalizadas.

Lista de exceções deu um sinal de esperança para entidade. "Temos na história recente das relações comerciais casos de outros países com reversões de escalada de tarifas. Seguiremos colaborando com as autoridades, confiando na diplomacia brasileira, tomando as medidas possíveis juntos aos atores envolvidos e apostando na força econômica e social do café para os EUA", acrescentou.

Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil) cobra pela isenção do grão. A entidade afirma que vai manter a conversa com associações norte-americanas "com o intuito de que o produto passe a integrar a lista de exceções elaborada pelo governo americano".

Projeção prevê alta de preço do café para os norte-americanos com a manutenção do tarifaço. "Esses tributos serão repassados à população americana no ato da compra", afirma o conselho de exportadores. "Seguiremos trabalhando junto a nossos parceiros nos Estados Unidos", complementa.