Cobrança de tarifa: empresas reveem contratos e vivem incerteza

Foi o que aconteceu em abril. O ato executivo publicado pelo governo Trump estabelecia a cobrança de tarifas, mas abriu exceções para que mercadorias que estivessem em trânsito pagassem a tarifa antiga.

Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior

Há dúvida sobre como fica a cobrança de produtos que já estão em zonas aduaneiras nos Estados Unidos. As empresas também aguardavam a publicação do ato executivo para entender a situação de mercadorias que estejam em zonas aduaneiras chamadas de FTZ (Foreing Tranding Zones). A princípio, o que estiver nessas áreas não sofre taxação, mas a certeza só virá com o documento oficial do governo Trump.

Renegociação de contratos

Com a aplicação da nova tarifa, contratos de importação de produtos brasileiros que já estavam assinados podem ser revistos. "Grandes contratos em geral têm cláusulas para situações como essa, que permitem a cessação do contrato em casos de desequilíbrio econômico. Já os contratos menores podem não ter esse dispositivo. Ainda assim, muitos têm certa maleabilidade que permite que o comprador deixe de comprar", diz Jorge Ferreira dos Santos Filho, economista e professor do curso de Administração da ESPM.

Empresas brasileiras buscam negociar com importadores norte-americanos para não perder investimentos já feitos. Com a expectativa de uma taxação pesada, muitas empresas brasileiras já tiveram pedidos cancelados e negociam para não ficar no prejuízo.