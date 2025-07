Trump anuncia tarifas de 25% sobre a Índia por relações com a Rússia

Índia compra armas da Rússia. A Rússia forneceu 65% da compras de armas pela Índia, num valor superior a US$ 60 bilhões em duas décadas, segundo o Instituto Internacional de Investigação para a Paz de Estocolmo, mas a guerra na Ucrânia impulsionou a diversificação da sua base de armas.

Reino Unido fechou acordo de livre-comércio no dia 24. As negociações duraram anos e envolveram produtos como o uísque britânico e o setor têxtil indiano. A assinatura ocorreu durante a visita do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, ao Reino Unido. Segundo o premiê britânico Keir Starmer, o acordo, fechado em maio, é o mais "significativo do ponto de vista econômico desde a saída do Reino Unido da União Europeia". As negociações começaram em 2022, durante o governo de Boris Johnson, e foram retomadas no fim de fevereiro, quando o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas sobre vários países.

O outro lado

Dados da OMC (Organização Mundial do Comércio) indicam que, em 2023, a Rússia foi o segundo maior fornecedor de importações para a Índia. Os produtos russos representaram 10% do total, atrás apenas da China (18,1%). Os Estados Unidos aparecem em terceiro, com 6,3%. Já nas exportações, os EUA são o principal destino dos produtos indianos, com uma fatia de 17,7%.

Exportações indianas para a Rússia somaram US$ 4,88 bilhões e importações russas na Índia, US$ 63,84 bilhões. As principais importações da Rússia incluem petróleo e derivados, fertilizantes, substâncias betuminosas, combustíveis e ceras minerais, máquinas e equipamentos, metais e pedras preciosas, madeira, celulose e papel, metais e óleos vegetais. Enquanto as exportações indianas envolvem produtos agrícola, químicos, farmacêuticos, ferro e aço, cerâmica, componentes aeronáuticos, máquinas e artigos de vidro, vestuário, malharia, couro, borracha, máquinas elétricas e instrumentos cirúrgicos.

Informações da embaixada da Índia em Moscou também mostram que o comércio bilateral entre Índia e Rússia bateu recorde no ano fiscal de 2024-2025. O comércio entre as duas nações atingiu US$ 68,7 bilhões, volume quase seis vezes maior que o registrado antes da pandemia. Essa balança, no entanto, é fortemente desequilibrada: enquanto a Índia exportou cerca de US$ 4,9 bilhões, importou mais de US$ 63 bilhões da Rússia, principalmente em petróleo, fertilizantes e outros insumos estratégicos.