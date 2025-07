Trump oficializa taxa de 50% ao Brasil; há exceções para alimentos e outros

Casa Branca alegou ameaça do Brasil aos EUA. "O presidente Donald Trump assinou uma Ordem Executiva implementando uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil, elevando o valor total da tarifa para 50%, para lidar com políticas, práticas e ações recentes do governo brasileiro que constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos."

Governo dos Estados Unidos cita Moraes e julgamento de Bolsonaro. A Casa Branca classificou o processo contra o ex-presidente como uma "perseguição, intimidação, assédio e censura"

As decisões judiciais do Brasil contra big techs também foram citadas. O governo americano disse que membros do governo brasileiro tomara "medidas sem precedentes para coagir empresas americanas de forma tirânica e arbitrária" com objetivo de "censurar" discursos políticos, remover usuários e alterar políticas de moderação de conteúdo sob penas de "multas extraordinárias" e processos criminais.

"Moraes tem abusado de sua autoridade judicial para ameaçar, atingir e intimidar milhares de seus oponentes políticos", diz a Casa Branca. O ex-comentarista da Jovem Pan Paulo Figueiredo também é citado na nota da Casa Branca, que alega que Moraes está supervisionando processos contra ele por discursos em solo americano.