Trump confirma tarifa global de 50% para o cobre; Chile pode ter escapado

Taxa afetará produtos como cobre semiacabado e derivados intensivos. Trump também diz que a medida permitirá a criação de mais empregos e o estímulo à inovação no setor de fabricação de cobre dentro dos Estados Unidos. Ação é parte de uma série de iniciativas para fortalecer a indústria nacional e reduzir a vulnerabilidade do país em setores estratégicos.

Não foram incluídas algumas categorias, como o reciclado de alta qualidade e produtos com tarifas já existentes. Embora cobre semiacabado e derivados intensivos de cobre estejam na lista de produtos afetados pela tarifa, não estão claros os detalhes sobre todos os subprodutos do cobre que poderão ser excluídos ou ter tratamento diferenciado. O governo dos EUA se comprometeu a revisar periodicamente e ajustar a lista de produtos, especialmente para aqueles que podem ser considerados essenciais ou com baixa disponibilidade nacional.

Chile pode ter escapado da tarifação. Segundo a Bloomberg, o fato de não haver uma citação específica ao "cobre refinado" dá a entender que o país, que é o principal produto comercializado aos EUA pela nação, não veja a balança comercial prejudicada. A decisão vai contra previsões de analistas, que avaliavam que a taxação seria irrestrita. Ainda conforme a publicação, o Chile foi o responsável por 70,2% de todo o cobre refinado comprado pelos Estados Unidos no ano passado.