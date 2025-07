Amanda Klein: Donald Trump faz caça às bruxas no Brasil

O presidente Donald Trump assinou decreto que implementa uma taxa adicional de 40% sobre as tarifas de 10% que já estavam em vigor para os produtos exportados pelo Brasil aos Estados Unidos, totalizando uma taxa de 50% para produtos como café, carnes e manga.

Castanhas, suco de laranja e produtos de aviação civil foram citados na lista de quase 700 exceções. As novas tarifas começam a valer no dia 6 de agosto. Amanda Klein entende que o impacto do tarifaço na economia brasileira foi menor do que se esperava.

Voltamos mais de 150 anos no tempo para reviver a doutrina Monroe e o grande porrete de Roosevelt, quando a América Latina era tratada como quintal dos americanos, a sua zona de influência e interferência. Ainda assim, do ponto de vista econômico, a repercussão foi menos grave do que se esperava.

Nas contas da Amcham, a associação comercial Brasil-EUA, a lista de exceções representa 43,4% do valor total exportado pelo Brasil para os norte-americanos, de US$ 42,3 bilhões. Produtos importantes foram poupados, como suco de laranja, algumas ferroligas usadas no aço, minérios, petróleo, gás natural, partes de turbinas e motores aeronáuticos - olha a Embraer aí, mas outros sofrerão a penalidade de 50%. Os mais notórios: máquinas, café e carne.

Negociadores brasileiros viram recuo significativo na lista de exceções americana. "muito do que o governo e os setores pleitearam ficou de fora", me disse um dos assessores mais próximos a Geraldo Alckmin.

Amanda Klein

