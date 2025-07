Tarifaço vai travar exportação ao 2º maior consumidor da carne brasileira

Fechamento confirma a paralisação das vendas para os EUA. A interrupção desde o dia 17 de julho evidencia a preocupação com o futuro das compras das carnes brasileiras. "Determinadas plantas têm setores que trabalham com o processamento de um determinado corte. Talvez, por questões sanitárias e de certificação, não consigamos utilizá-las para diluir a oferta que vai ficar represada no mercado doméstico", observa Costa.

Regulamentação dos importadores motiva a produção exclusiva. As plantas frigoríficas são voltadas para atender os interesses específicos de cada comprador, desestimulando a manutenção das operações. "Há um padrão de produção para atender determinados mercados, do ponto de vista das normas técnicas, sanitárias e operacionais", explica Thiago Moreira, professor de economia do Ibmec-RJ.

Início das cobranças somente na próxima semana é visto como alívio. O prazo de uma semana determinado pelos EUA para a aplicação do tarifaço permite que as exportações rumo aos norte-americanos desembarquem livres da taxa adicional. "Isso foi apaziguado com o decreto", ressalta Braga ao manifestar o temor pelo possível banimento de uma carga de US$ 850 milhões já despachada aos Estados Unidos.

Minerva Foods emitiu um comunicado para abordar a situação. No documento destinado ao mercado financeiro no último dia 10, a empresa estima que a tarifa proposta por Trump vai atingir a exposição de 16% da receita da companhia ligada às vendas aos EUA. "As exportações brasileiras, sujeitas à nova política tributária, apresentam impacto potencial máximo ao redor de 5% da receita líquida", destaca o comunicado.

Preços

Arroba do boi fecha julho em trajetória de queda. A atual cotação de referência para avaliar o preço de 15 kg do boi vivo está em R$ 294,20. O valor corresponde a uma queda de 7,3% no mês de julho, segundo o indicador do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). No acumulado de 2025, a queda supera os mesmos 7% e é equivalente a cerca de R$ 23.